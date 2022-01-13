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NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Spring Groups 2022
4 команды в квартете B
С 28 января по 6 февраля пройдет турнир по дисциплине CS:GO - BLAST Spring Groups 2022.
Сегодня прошла жеребьевка группового этапа. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет B и получила своих соперников.
Группа А:
- G2
- NiP
- BIG
- Complexity
Группа B:
- NAVI
- Astralis
- OG
- Mibr
Группа C
- Vitality
- Faze
- Liquid
- Evil Geniuses
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