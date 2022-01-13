NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Spring Groups 2022

С 28 января по 6 февраля пройдет турнир по дисциплине CS:GO - BLAST Spring Groups 2022.

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет B и получила своих соперников.

Группа А:

G2

NiP

BIG

Complexity

Группа B:

NAVI

Astralis

OG

Mibr

Группа C