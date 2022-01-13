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NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Spring Groups 2022

CS:GO
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4 команды в квартете B

NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Spring Groups 2022

Новина українською

С 28 января по 6 февраля пройдет турнир по дисциплине CS:GO - BLAST Spring Groups 2022.

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа. Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в квартет B и получила своих соперников.

NaVi узнали своих соперников по группе на BLAST Spring Groups 2022 - изображение 1

Группа А:

  • G2
  • NiP
  • BIG
  • Complexity

Группа B:

  • NAVI
  • Astralis
  • OG
  • Mibr

Группа C

  • Vitality
  • Faze
  • Liquid
  • Evil Geniuses
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В статье: Natus Vincere
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