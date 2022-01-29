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Самая богатая команда CS:GO. Сколько зарабатывают за одну карту, один раунд и один фраг
Считаем чужие деньги
Какая команда CS:GO стала самой богатой в 2021 году? Сколько можно заработать за одну карту на просцене? А за один раунд? А за один фраг? В этом видео мы проанализировали заработки одной из топ-команд, ну очень любим чужие деньги считать, а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.
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