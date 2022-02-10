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Финал WePlay Academy League пройдет онлайн с 11 по 13 февраля

CS:GO
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Финал WePlay Academy League пройдет онлайн с 11 по 13 февраля

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершается третий сезон WePlay Academy League по CS:GO при поддержке Parimatch. Сильнейшие команды турнира должны были встретиться на киберспортивной площадке WePlay Esports Arena в Киеве, но организаторами и участниками Лиги было принято общее решение провести финал в онлайне.

В полуфинале 11 февраля встретятся команды BIG Academy с Team Spirit Academy, а также MOUZ NXT с Astralis Talent.

Аналитики Parimatch Ukraine дают 53% на победу BIG Academy над Team Spirit Academy на этом этапе, а шансы MOUZ NXT сыграть в финале верхней сетки – 78%.

Общий призовой фонд Лиги составляет 100 тысяч долларов. Несмотря на вынужденные изменения, WePlay Esports гарантирует настолько же качественное проведение финала, как и в прошлых сезонах.

Впервые турнир проходит при поддержке бренда Parimatch. Партнерство направлено на развитие молодой киберспортивной сцены, а также на формирование стандартов дисциплины и воспитание новых талантов.

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