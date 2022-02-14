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Стартовал финальный этап Кубка Украины по CS:GO и Dota 2
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Стартовал плей-офф этап Кубка Украины 2022 по CS:GO и Dota 2 – официального киберспортивного турнира, признанного Министерством молодежи и спорта. Финальные матчи проходят с 12 февраля по 17 апреля каждые пятницу, субботу и воскресенье.
Общий призовой фонд Кубка составляет 800 тысяч грн, а титульным партнером является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine.
Федерация киберспорта Украины сообщила, что всего в квалификационном этапе соревнования выступила 401 команда, а в групповой этап прошли 68 коллективов.
В финальном этапе турнира участвуют 16 сильнейших команд в каждой дисциплине.
Все матчи турнира комментирует команда талантов Федерации киберспорта Украины со студии в Днепре. Смотрите украиноязычную трансляцию и поддерживайте участников в сети Twitch: Csgouesf_ua и Dotauesf_ua.
Титульный партнер Кубка Украины 2022 Parimatch Ukraine – ведущая беттинговая компания в мире киберспорта и первый легальный букмекер в Украине.
Как инновационный бренд Parimatch принимает участие в организации турниров по разным дисциплинам киберспорта и является партнером таких выдающихся команд как Team Spirit та HellRaisers.
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