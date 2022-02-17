IEM Katowice 2022: что ожидать от команд на групповом этапе турнира

В Польше проходит IEM Katowice 2022 – первый крупный турнир 2022 года по CS:GO, на котором присутствуют зрители. Следить за ходом соревнований и добавить драйва к просмотру можно на платформе первого легального букмекера Parimatch Ukraine.

17 февраля стартует групповой этап IEM Katowice 2022 по CS:GO. В нем будут участвовать 16 коллективов.

Групповой этап пройдет в формате сетки double-elimination, то есть все матчи будут играться до двух побед. Из каждой группы в следующую стадию турнира выйдут по три лучших коллектива. Победители групп переходят в полуфинал, а команды, которые займут вторые и третьи места, продолжат в четвертьфинале IEM Katowice 2022.

В групповом этапе первым оппонентом NaVi станет команда ENCE. Также уже объявлены и другие пары, которые встретятся на этой стадии: Gambit Esports и Ninjas in Pyjamas, MOUZ и Team Vitality, G2 Esports и Fnatic.

Участники IEM Katowice 2022 разделят призовой фонд в размере миллиона долларов, а также будут бороться за очки ESL Pro Tour и баллы BLAST Premier. Победитель турнира получит $400 тыс., 1,8 тыс. очков ESL Pro Tour и 3,2 тыс. баллов BLAST Premier.

Ранее аналитик CS:GO Александр Petr1k Петрик уже поделился собственным прогнозом. По его мнение основные претенденты на победу Gambit, FaZe и VP. По мнению Петрика, Natus Vincere еще не набрали форму и не смогут показать результат на уровне предыдущего сезона. Делать собственные прогнозы исходов турнира IEM Katowice 2022 можна благодаря Parimatch Ukraine.