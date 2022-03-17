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Украинский киберспорт против россии: как прогеймеры мира поддерживают нас
Геймеры всё прекрасно видят и понимают
Самые известные представители украинского киберспорта, стримеры, аналитики, комментаторы – все выступили в поддержку Украины и нашей армии. Кто помогает финансово, кто ведет активную информационную борьбу. Кроме Денди, Яторо, Симпла, Вилата, Ухо – наших украинских талантов, нас поддержало все киберспортивное комьюнити мира!
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