Украинский киберспорт против россии: как прогеймеры мира поддерживают нас

Самые известные представители украинского киберспорта, стримеры, аналитики, комментаторы – все выступили в поддержку Украины и нашей армии. Кто помогает финансово, кто ведет активную информационную борьбу. Кроме Денди, Яторо, Симпла, Вилата, Ухо – наших украинских талантов, нас поддержало все киберспортивное комьюнити мира!