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NaVi объявила набор в молодежные составы по CS:GO

CS:GO
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"Рожденные побеждать" ждут новых киберспортсменов

NaVi объявила набор в молодежные составы по CS:GO

PGL Major Antwerp 2022

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere начала отбор игроков для молодежных состаов по дисциплине CS:GO.

Желающие попасть в NaVi Youth или Junior должны быть в возрасте от 13 до 16 лет. Также потенциальние игроки иметь на портале FACEIT рейтинг более 3 000.

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Для участие в отборе нужно записать небольшое видеоприветствие. Обязательным условием является то, что игроки не должны иметь активных контрактов с другими клубами.

Напомним, 30-го марта "рожденные побеждать" прекратили сотрудничество с российскими игроками из молодежных составов.

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В статье: Natus Vincere
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Источник:
roadto.navi.gg

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