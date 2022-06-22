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NaVi объявила набор в молодежные составы по CS:GO
"Рожденные побеждать" ждут новых киберспортсменов
PGL Major Antwerp 2022
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere начала отбор игроков для молодежных состаов по дисциплине CS:GO.
Желающие попасть в NaVi Youth или Junior должны быть в возрасте от 13 до 16 лет. Также потенциальние игроки иметь на портале FACEIT рейтинг более 3 000.
Для участие в отборе нужно записать небольшое видеоприветствие. Обязательным условием является то, что игроки не должны иметь активных контрактов с другими клубами.
Напомним, 30-го марта "рожденные побеждать" прекратили сотрудничество с российскими игроками из молодежных составов.
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