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Украинец S1mple: Считаю, что Месси лучше Роналду

CS:GO
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Но выражает респект португальцу

Украинец S1mple: Считаю, что Месси лучше Роналду

Новина українською

Один из лучших игроков в CS:GO в мире, снайпер команды Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев поделился мнениями, что форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси считает лучшим нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

На одном из последних турниров украинец после победы над командой OG сказал фирменную кричалку легендарного португальца SIIIUUU.

"Извините, но я фан Месси. Даже несмотря на то, что я кричал SIIIUUU и столько респекта получил за это, все равно Месси лучше", – сказал игрок "рожденных побеждать".

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Источник:
CS GO CHILL

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