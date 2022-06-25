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Украинец S1mple: Считаю, что Месси лучше Роналду
Но выражает респект португальцу
Один из лучших игроков в CS:GO в мире, снайпер команды Natus Vincere Александр "S1mple" Костылев поделился мнениями, что форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси считает лучшим нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
На одном из последних турниров украинец после победы над командой OG сказал фирменную кричалку легендарного португальца SIIIUUU.
"Извините, но я фан Месси. Даже несмотря на то, что я кричал SIIIUUU и столько респекта получил за это, все равно Месси лучше", – сказал игрок "рожденных побеждать".
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