  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO! Заряжай на любимую команду!
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO! Заряжай на любимую команду!

CS:GO
Обновлено
(1 голосов)
IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO! Заряжай на любимую команду!

IEM COLOGNE 2022

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 июля стартует групповой этап зрелищного турнира по CS:GO – IEM COLOGNE 2022. В немецком Кельне встретились 24 команды, чтобы определить сильнейшую и распределить призовой фонд в 1 млн долларов!

Недавние победители Бласта – команда NaVi начнет свое участие в турнире cо встречи с MOUZ сегодня в 17:00. Достойный соперник, но все же аналитики Parimatch пророчат победу Navi и оценивают их шансы в 60%.

Кстати, недавно Александр s1mple Костылев был номинирован на премию "Человек года в киберспорте", а новичок в команде "Рожденных побеждать" Виктор sdy Оруджев уже стал любимцем многих болельщиков. Защитят ли NaVi статус чемпионов в новом составе?

Сделай собственный прогноз и добавляй драйва к просмотру IEM Cologne 2022 вместе с Parimatch. Заряжай на ТОП-турнир по CS:GO и забирай бонус 2500 грн для новых игроков!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Counter-Strike
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде