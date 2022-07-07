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IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO! Заряжай на любимую команду!
IEM COLOGNE 2022
Сегодня, 7 июля стартует групповой этап зрелищного турнира по CS:GO – IEM COLOGNE 2022. В немецком Кельне встретились 24 команды, чтобы определить сильнейшую и распределить призовой фонд в 1 млн долларов!
Недавние победители Бласта – команда NaVi начнет свое участие в турнире cо встречи с MOUZ сегодня в 17:00. Достойный соперник, но все же аналитики Parimatch пророчат победу Navi и оценивают их шансы в 60%.
Кстати, недавно Александр s1mple Костылев был номинирован на премию "Человек года в киберспорте", а новичок в команде "Рожденных побеждать" Виктор sdy Оруджев уже стал любимцем многих болельщиков. Защитят ли NaVi статус чемпионов в новом составе?
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