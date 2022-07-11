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Сборная Украины завоевала серебряные медали чемпионата Европы

CS:GO
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Проиграв в финале Северной Македонии

Сборная Украины завоевала серебряные медали чемпионата Европы

Новина українською

Сегодня, 10 июля, прошел финал чемпионата Европы по дисциплине CS:GO. Соревнования проходили в румынском Ораде в LAN-формате. Призовой фонд турнира составлял 25 000 долларов.

В решающем поединке Евро сборная Украины проиграла команде Северной Македонии, со счетом 1-2:

  • 16-5 на Dust 2
  • 5-16 на Mirage
  • 13-16 на Vertigo

За нашу команду выступали: Сергей "Sergiz" Атаманчук, Сергей "DemQQ" Демченко, Дмитрий "SENSEi" Шворак, Евгений "j3kie" Сергачев и Александр "Psycho" Злобин.

Запись финала чемпионата Европы по CS:GO

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