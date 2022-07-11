CS:GO
CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины завоевала серебряные медали чемпионата Европы
Проиграв в финале Северной Македонии
Сегодня, 10 июля, прошел финал чемпионата Европы по дисциплине CS:GO. Соревнования проходили в румынском Ораде в LAN-формате. Призовой фонд турнира составлял 25 000 долларов.
В решающем поединке Евро сборная Украины проиграла команде Северной Македонии, со счетом 1-2:
- 16-5 на Dust 2
- 5-16 на Mirage
- 13-16 на Vertigo
За нашу команду выступали: Сергей "Sergiz" Атаманчук, Сергей "DemQQ" Демченко, Дмитрий "SENSEi" Шворак, Евгений "j3kie" Сергачев и Александр "Psycho" Злобин.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Харьковской области подорвался местный глава оккупационной администрации
- Генштаб: На Южнобужском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ
- ВСУ попали по военной базе россиян в Херсоне
- IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнир по CS:GO! Заряжай на любимую команду!
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти