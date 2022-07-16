IEM COLOGNE 2022 – зрелищный турнир в самом разгаре! Заряжай на финал!

Вчера стартовали финальные этапы турнира по CS:GO в немецком Кельне. Билеты на LAN распроданы полностью! Lanxess Arena вмещает до 18 тыс. зрителей и уже шестой год будет принимает болельщиков.

NaVi является абсолютным фаворитом турнира! S1mple уже стал лучшим игроком группового этапа IEM Cologne 2022, Виктора sdy Оруджева обожают болельщики, а сама команда Рожденных побеждать занимает первое место в рейтинге hltv.

Сегодня ребята из Natus Vincere встретятся с командой Astralis в 16:30. Аналитики Parimatch оценивают шансы NaVi на победу коэффициентом 1,28. В свою очередь, на победу Astralis кэф 3,47.

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