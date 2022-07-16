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NaVi вышли в гранд-финал Intel Extreme Masters Cologne 2022

CS:GO
(3 голосов)

В полуфинале "рожденные побеждать" вынесли Astralis

NaVi вышли в гранд-финал Intel Extreme Masters Cologne 2022

navi.gg

Новина українською

В период с 5-го по 17-е июля проходит турнир по дисциплине CS:GO - Intel Extreme Masters Cologne 2022. Призовой фонд соревнования составляет 1 млн долларов.

Сегодня, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в полуфинале обыграла Astralis. "Рожденные побеждать" уверенно закрыли эту партию со счетом 2:0 - 16:8 на карте Nuke и 19:17 на Mirage.

Таким образом, коллектив Александра "S1mple" Костылева вышла в финал турнира, где сыграет против победителя пары FaZe Clan - Movistar Riders.

Решающий матч Intel Extreme Masters Cologne 2022 пройдет завтра, 17-го июля. Начало - 17:00.

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В статье: Natus Vincere
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Комментарии (1)
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a.schaschkov (Межова)
17.07.2022 в 00:21
Юхуууу круто НаВі зробіть реванш над Фейз-Кланом
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