WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO!

Стартует пятый сезон турнира для начинающих киберспортсменов ведущих киберспортивных организаций – WePlay Academy League. Прошло не так много времени после завершения 4 сезона, а 14 команд вновь будут соревноваться за призовой фонд 100 тыс долларов!

Турнир пройдет онлайн в три этапа:

Групповой этап: 25 июля – 7 августа 2022 года;

Этап Gauntlet: 9-10 августа 2022;

Этап плей-офф: 12-14 августа 2022 года.

Следи за турниром на каналах WePlay Esports в Twitch и YouTube. Официальным партнером украиноязычной трансляции является Parimatch. Заряжай на CS:GO!