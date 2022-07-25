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WePlay Academy League Season 5 – заряжай на CS:GO!
Старт уже сегодня!
Паріматч
Стартует пятый сезон турнира для начинающих киберспортсменов ведущих киберспортивных организаций – WePlay Academy League. Прошло не так много времени после завершения 4 сезона, а 14 команд вновь будут соревноваться за призовой фонд 100 тыс долларов!
Турнир пройдет онлайн в три этапа:
Групповой этап: 25 июля – 7 августа 2022 года;
Этап Gauntlet: 9-10 августа 2022;
Этап плей-офф: 12-14 августа 2022 года.
Следи за турниром на каналах WePlay Esports в Twitch и YouTube. Официальным партнером украиноязычной трансляции является Parimatch. Заряжай на CS:GO!
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