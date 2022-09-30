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CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ESL Pro League – заряжай на финальные матчи турнира по CS:GO!

CS:GO
(1 голосов)

Решающая стадия турнира уже началась!

ESL Pro League – заряжай на финальные матчи турнира по CS:GO!

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

На солнечной Мальте продолжается турнир ESL Pro League Season 16! Команды соревнуются за слоты на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier: World Final 2022, а также разыгрывают призовой фонд в $835 тыс.

Накануне NAVI обыграли Heroic и сегодня в 20:00 в четвертьфинале встретятся с G2. Аналитики Parimatch оценивают шансы Рожденных побеждать в сегодняшнем матче коэффициентом 1.65, а на победу G2 дают кэф 2.15.

Также сегодня в рамках четвертьфинала в 16:30 состоится встреча Vitaity с Outsiders. Победители обоих сегодняшних матчей завтра встретятся в полуфинале.

Главный победитель ESL Pro League Season 16 будет определен в гранд-финале в воскресенье, 2 октября. Сделай свой собственный прогноз, какая команда станет сильнейшей вместе с Parimatch! Заряжай на CS:GO!

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В статье: ПариМатч
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