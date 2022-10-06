  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. CS:GO
  4. IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на бразильский мейджор!
В тренде
CS:GO
CS:GO

CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на бразильский мейджор!

CS:GO
(1 голосов)

Держим кулаки за "Рожденных побеждать"

IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на бразильский мейджор!

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

На солнечной Мальте продолжается европейская квалификация IEM Road to Rio 2022 – с 4 по 9 октября две группы по 16 команд разыгрывают по 8 путевок на бризильский IEM Rio Major 2022. Команды, которые займут 1–4 места, получают приглашение на основную стадию, а занявшие 5-8 место – в Challengers Stage.

Сам турнир IEM Rio Major 2022 пройдет с 5 по 13 ноября – это будет второй мейджор в 2022 году от Valve, на котором 24 команды разыграют призовой фонд $1 млн!

Команда NAVI в рамках квалификаций уже одержала две победы: 4 октября – над командой Illuminar, и вчера – над MOUZ. Следующая встреча Рожденных побеждать запланирована на сегодняшний вечер – в 19:15 команда будет соревноваться с Outsiders.

Аналитики Parimatch прогнозируют, что NAVI снова станут сильнее и оценивают их победу кэфом 1,30, а на вероятность победы Outsiders дают кэф 3,30.

Кто отправится на Мейджор в зажигательном Рио-де-Жанейро? Делай свой собственный прогноз вместе с Parimatch!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПариМатч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде