IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на бразильский мейджор!

На солнечной Мальте продолжается европейская квалификация IEM Road to Rio 2022 – с 4 по 9 октября две группы по 16 команд разыгрывают по 8 путевок на бризильский IEM Rio Major 2022. Команды, которые займут 1–4 места, получают приглашение на основную стадию, а занявшие 5-8 место – в Challengers Stage.

Сам турнир IEM Rio Major 2022 пройдет с 5 по 13 ноября – это будет второй мейджор в 2022 году от Valve, на котором 24 команды разыграют призовой фонд $1 млн!

Команда NAVI в рамках квалификаций уже одержала две победы: 4 октября – над командой Illuminar, и вчера – над MOUZ. Следующая встреча Рожденных побеждать запланирована на сегодняшний вечер – в 19:15 команда будет соревноваться с Outsiders.

Аналитики Parimatch прогнозируют, что NAVI снова станут сильнее и оценивают их победу кэфом 1,30, а на вероятность победы Outsiders дают кэф 3,30.

Кто отправится на Мейджор в зажигательном Рио-де-Жанейро? Делай свой собственный прогноз вместе с Parimatch!