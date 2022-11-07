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NaVI переиграли Bad News Eagles и сохранили шансы на плей-офф мейджора

CS:GO
(1 голосов)

У "рожденных побеждать" 2 победы и 2 поражения

NaVI переиграли Bad News Eagles и сохранили шансы на плей-офф мейджора

navi.gg

Новина українською

В период с 31-го октября по 13-е ноября проходит мейджор по дисциплине CS:GO - IEM Rio Major 2022. Сейчас в Бразилии проходит стадия Legends.

Cегодня украинская команда Natus Vincere провела свой 4-й матч на турнире - "рожденные побеждать" переиграли Bad News Eagles со счетом 2:0 (16:3 на Ancient и 16:9 на Nuke).

Из-за этого поражения, BDE потеряла все шансы на выход в следующий раунд. В свою очередь команда украинского снайпера Александра "s1mple" Костылева сохраняет шансы на плей-офф мейджора.

Напомним, ранее NaVi обыграли Team Vitality (25:21 на Mirage) и дважды потерпели поражения: Cloud9 и Liquid (14:16 Mirage, 14 :16 Ancient соответственно).

На данный момент у Natus Vincere 6 очок и 9-е место в турнирной таблице, которое не дает путевку в следующий этап.

Запись поединка между NaVi и Bad News Eagles

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В статье: Natus Vincere
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