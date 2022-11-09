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NaVi вышли в плей-офф мейджора в Бразилии

CS:GO
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Украинская команда продолжает борьбу за титул

NaVi вышли в плей-офф мейджора в Бразилии

navi.gg

Новина українською

В период с 31-го октября по 13-е ноября проходит мейджор по дисциплине CS:GO - IEM Rio Major 2022. Сейчас в Бразилии проходит стадия Legends. Призовой фонд турнира составляет 1,25 млн долларов.

В рамках 5-го тура группового этапа украинская команда Natus Vincere обыграла команду BIG - встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилася со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать" (16:12 на Mirage и 16:11 на Dust2). Таким образом, NaVi обеспечили себе место в плей-офф мейджора.

В свою очередь BIG вылетели из IEM Rio Major 2022, заняли 9-11 место и заработали в качестве призовых 20 000 долларов.

Украинский игрок - снайпер NaVi Александр "s1mple" Костылев прокомментиривал выход своей команды в следующий раунд.

"Наверное, этот выход в плей-офф был сложнее. По итогам игры против BIG нам еще нужно исправить некоторые ошибки (особенно на карте Dust2). Мы чувствуем себя фаворитами этого мейджора, но на турнире ще есть Cloud9 и FURIA. Последняя команда будет явным фаворитом на сцене (прим. - так как чемпионат проходит в Бразилии)", - рассказал украинец.

Запись поединка между Natus Vincere и BIG (начало - 5:50:00)

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В статье: Natus Vincere
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