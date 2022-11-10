IEM Rio Major 2022 – прогноз на встречу NAVI и Furia Esports в четвертьфинале

В солнечной Бразилии продолжается четвертьфинал зрелищного турнира по CS:GO – IEM Rio Major 2022, на котором команды разыгрывают призовой фонд $1 250 000.

Завтра, 11 ноября, в 22:30 NAVI встретятся с бразильской командой Furia Esports. Оппоненты Рожденных побеждать настроены очень серьезно, поэтому нашим ребятам будет непросто. Более того, NAVI придется соперничать под громкие выкрики "Furia!" от 15 000 бразильских болельщиков!

Александр s1mple Костылев в своем твиттере обратился к бразильским фанатам с просьбой не освистывать NAVI во время матча и добавил: "Насколько сильно я бы вас не любил, уступить моей любимой Furia мы не можем!".

Аналитики Parimatch оценивают шансы NAVI на завтрашнюю победу коэффициентом 1,50; вместе с тем на победу Furia Esports дают 2,48. Более того, Рожденные побеждать являются фаворитом остальных болельщиков и одним из главных претендентов на победу в турнире.

Чемпионская стадия Мейджора проходит на легендарной Олимпийской арене Рио. На закрытом стадионе, который может вместить до 18 000 болельщиков, 8 команд определят сильнейшую, которая получит $500 000 и квалификацию на IEM Katowice 2023 и BLAST Premier Final 2022.

Болельщики настроены на зрелищные матчи в зажигательном Рио-де-Жанейро! Присоединяйся к трансляции IEM Rio Major 2022 и заряжай на CS:GO вместе с Parimatch!