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Oursiders стали чемпионами IEM Rio Major 2022
Не самый интересный мейджор
Twitter HLTV.org
Вчера, 13 ноября закончился мейджор по дисциплине CS:GO - IEM Rio Major 2022.
В финале турнира Outsiders обыграли Heroic (встреча проходила в формате "Best of 3") со счетом 0:2 (16:12 на Mirage и 16:7 на Overpass).
Таким образом, Outsiders стали чемпионами и заработали 500 000 долларов.
Украинская команда Natus Vincere закончила свои выступления в 1/4 соревнования, проиграв бразильской команде FURIA.
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