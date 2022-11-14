 Oursiders стали чемпионами IEM Rio Major 2022 ᐉ UA-Футбол
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Oursiders стали чемпионами IEM Rio Major 2022

CS:GO
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Не самый интересный мейджор

Oursiders стали чемпионами IEM Rio Major 2022

Twitter HLTV.org

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Вчера, 13 ноября закончился мейджор по дисциплине CS:GO - IEM Rio Major 2022.

В финале турнира Outsiders обыграли Heroic (встреча проходила в формате "Best of 3") со счетом 0:2 (16:12 на Mirage и 16:7 на Overpass).

Таким образом, Outsiders стали чемпионами и заработали 500 000 долларов.

Украинская команда Natus Vincere закончила свои выступления в 1/4 соревнования, проиграв бразильской команде FURIA.

Запись финального поединка IEM Rio Major 2022 года

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