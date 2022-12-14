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Украинские киберспортсмены признаны лучшим тренером и игроком года
Новые достижения NaVi
Фото: HLTV / Автор невідомий
Представители украинской киберспортивной организации Natus Vincere признаны лучшими в своих номинациях на ежегодной церемонии Sports Awards, которая вчера прошла в Лас-Вегасе.
Украинец Александр "S1mple" Костылев признан лучшим киберспортивным игроком года на ПК. Его тренер, Андрей "B1ad3" Городенский, получил звание лучшего киберспортивного тренера года.
Напомним, что ранее 25-летний Александр Костылев был
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