Украинские киберспортсмены признаны лучшим тренером и игроком года

Представители украинской киберспортивной организации Natus Vincere признаны лучшими в своих номинациях на ежегодной церемонии Sports Awards, которая вчера прошла в Лас-Вегасе.

Украинец Александр "S1mple" Костылев признан лучшим киберспортивным игроком года на ПК. Его тренер, Андрей "B1ad3" Городенский, получил звание лучшего киберспортивного тренера года.