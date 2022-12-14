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Украинские киберспортсмены признаны лучшим тренером и игроком года

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Украинские киберспортсмены признаны лучшим тренером и игроком года

Фото: HLTV / Автор невідомий

UA-Футбол
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Представители украинской киберспортивной организации Natus Vincere признаны лучшими в своих номинациях на ежегодной церемонии Sports Awards, которая вчера прошла в Лас-Вегасе.

Украинец Александр "S1mple" Костылев признан лучшим киберспортивным игроком года на ПК. Его тренер, Андрей "B1ad3" Городенский, получил звание лучшего киберспортивного тренера года.

Напомним, что ранее 25-летний Александр Костылев был признан лучшим киберспортсменом десятилетия.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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