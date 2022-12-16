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NaVi вылетели в четвертьфинале BLAST Premier: World Final 2022

CS:GO
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Заняли 5-6 место

NaVi вылетели в четвертьфинале BLAST Premier: World Final 2022

Telegram Natus Vincere

Новина українською

В период с 14 по 18 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) проходил турнир по дисциплине CS:GO - BLAST Premier: World Final 2022. Восемь команд ведут борьбу за 1 млн долларов.

Сегодня проходил четвертьфинал, в рамках которого украинская команда Natus Vincere проиграла Team Liquid - со счетом 1:2 (встреча проходила в формате "Best of 3"):

  • 10:16 на Overpass
  • 16:14 на Ancient
  • 9:16 на Mirage

Таким образом "рожденные побеждать" заняли 5-6 место на BLAST Premier: World Final 2022 и в качестве призовых заработали 25 000 долларов.

Запись поединка между NaVi и Team Liquid

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В статье: Natus Vincere
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