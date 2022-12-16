NaVi вылетели в четвертьфинале BLAST Premier: World Final 2022

В период с 14 по 18 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) проходил турнир по дисциплине CS:GO - BLAST Premier: World Final 2022. Восемь команд ведут борьбу за 1 млн долларов.

Сегодня проходил четвертьфинал, в рамках которого украинская команда Natus Vincere проиграла Team Liquid - со счетом 1:2 (встреча проходила в формате "Best of 3"):

10:16 на Overpass

16:14 на Ancient

9:16 на Mirage

Таким образом "рожденные побеждать" заняли 5-6 место на BLAST Premier: World Final 2022 и в качестве призовых заработали 25 000 долларов.