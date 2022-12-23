CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец s1mple - лучший игрок года за сторону защиты
Обошел россиянина
Twitter BLAST Premier: Spring Finals 2022
Портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков за сторону защиты (Counter-Terrorists) на больших турнирах в 2022-м году.
Рейтинг возглавил украинский игрок команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев - снайпер "рожденных побеждать" добился показателя 1,34 при игре за оборонительную сторону. За этот год украинец отыграл 107 матчей на киберспортивной арене CS:GO.
ТОП-5 игроков CS:GO за сторону обороны в 2022-м году:
- Александр "s1mple" Костылев (Natus Vincere) - 1,34 рейтинг (107 матчей).
- Сергей "Ax1Le" Рыхторов (Cloud9) - 1,34 рейтинг (78 матчей).
- Альваро "SunPayus" Гарсия (ENCE) - 1,33 рейтинг (51 матч).
- Никола "NiKo" Ковач (G2 Esports) - 1,31 рейтинг (100 матчей).
- Бенджамин "blameF" Бремер (Astralis) - 1,31 рейтинг (60 матчей).
Who are the best CT-side players of 2022 at Big Events?- HLTV.org (@HLTVorg) December 22, 2022
The number of maps was the deciding factor again as s1mple took first place on this list over C9's Ax1Le pic.twitter.com/O7PSRH2oAc
Популярное сейчас
- ВСУ отбили попытку россиян атаковать в Сумской области
- Сити переиграл Ливерпуль, Ротань останется тренером молодежки. Главные новости за 22 декабря
- Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
- s1mple: Наконец дебаты закончились, Месси – GOAT
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО