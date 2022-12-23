Украинец s1mple - лучший игрок года за сторону защиты

Портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков за сторону защиты (Counter-Terrorists) на больших турнирах в 2022-м году.

Рейтинг возглавил украинский игрок команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев - снайпер "рожденных побеждать" добился показателя 1,34 при игре за оборонительную сторону. За этот год украинец отыграл 107 матчей на киберспортивной арене CS:GO.

ТОП-5 игроков CS:GO за сторону обороны в 2022-м году:

Александр "s1mple" Костылев (Natus Vincere) - 1,34 рейтинг (107 матчей). Сергей "Ax1Le" Рыхторов (Cloud9) - 1,34 рейтинг (78 матчей). Альваро "SunPayus" Гарсия (ENCE) - 1,33 рейтинг (51 матч). Никола "NiKo" Ковач (G2 Esports) - 1,31 рейтинг (100 матчей). Бенджамин "blameF" Бремер (Astralis) - 1,31 рейтинг (60 матчей).