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Украинец s1mple - лучший игрок года за сторону защиты

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Украинец s1mple - лучший игрок года за сторону защиты

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Портал HLTV опубликовал статистику лучших игроков за сторону защиты (Counter-Terrorists) на больших турнирах в 2022-м году.

Рейтинг возглавил украинский игрок команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев - снайпер "рожденных побеждать" добился показателя 1,34 при игре за оборонительную сторону. За этот год украинец отыграл 107 матчей на киберспортивной арене CS:GO.

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ТОП-5 игроков CS:GO за сторону обороны в 2022-м году:

  1. Александр "s1mple" Костылев (Natus Vincere) - 1,34 рейтинг (107 матчей).
  2. Сергей "Ax1Le" Рыхторов (Cloud9) - 1,34 рейтинг (78 матчей).
  3. Альваро "SunPayus" Гарсия (ENCE) - 1,33 рейтинг (51 матч).
  4. Никола "NiKo" Ковач (G2 Esports) - 1,31 рейтинг (100 матчей).
  5. Бенджамин "blameF" Бремер (Astralis) - 1,31 рейтинг (60 матчей).
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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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