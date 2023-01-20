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Лучшие моменты NaVi CS:GO за 2022 год

CS:GO
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Лучшие моменты NaVi CS:GO за 2022 год

PGL Major Antwerp 2022

Новина українською

Завтра, 21 января, украинская команда в дисциплине CS:GO Natus Vincere сыграет против команды из Швеции Ninjas in Pyjamas в рамках BLAST Premier Spring Groups 2023. Это будет первый поединок "рожденных побеждать" в этом году.

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А пока, вашему вниманию лучшие моменты NaVi в 2022-м году.

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В статье: Natus Vincere
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