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Лучшие моменты NaVi CS:GO за 2022 год
Приятного просмотра!
PGL Major Antwerp 2022
Завтра, 21 января, украинская команда в дисциплине CS:GO Natus Vincere сыграет против команды из Швеции Ninjas in Pyjamas в рамках BLAST Premier Spring Groups 2023. Это будет первый поединок "рожденных побеждать" в этом году.
А пока, вашему вниманию лучшие моменты NaVi в 2022-м году.
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