BLAST.tv Major Europe RMR: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Копенгагене (Дания) с 6 по 9 апреля проходят матчи европейского RMR-А турнира перед BLAST Paris Major 2023.

16 команд разыгрывают 8 слотов на Римский мейджор (4 – в стадию легенд, 4 – в стадию претендентов). Еще три команды, которые займут 9-11 места, пройдут в отдельную десайдер-сетку, где разыграют еще слоты на мейджор.

Формат турнира – швейцарка. Матчи на вылет и проход на мейджор – в формате bo3, другие встречи – bo1.

В 19:30 по киевскому времени украинская команда В8 сыграет свой матч против Into The Breach.

Расписание других матчей 8 апреля:

12:00: 1Win – OG

12:00: Apeks – Sprout

15:45: Virtus.pro – Mouz

15:45: Falcons – GamerLegion

19:30: Faze – BNE

Плеер 1: