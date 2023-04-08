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BLAST.tv Major Europe RMR: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Болеем за украинскую команду
В Копенгагене (Дания) с 6 по 9 апреля проходят матчи европейского RMR-А турнира перед BLAST Paris Major 2023.
16 команд разыгрывают 8 слотов на Римский мейджор (4 – в стадию легенд, 4 – в стадию претендентов). Еще три команды, которые займут 9-11 места, пройдут в отдельную десайдер-сетку, где разыграют еще слоты на мейджор.
Формат турнира – швейцарка. Матчи на вылет и проход на мейджор – в формате bo3, другие встречи – bo1.
В 19:30 по киевскому времени украинская команда В8 сыграет свой матч против Into The Breach.
Расписание других матчей 8 апреля:
12:00: 1Win – OG
12:00: Apeks – Sprout
15:45: Virtus.pro – Mouz
15:45: Falcons – GamerLegion
19:30: Faze – BNE
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