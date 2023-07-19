NaVi одержали вторую победу на BLAST Premier: Fall Groups 2023

В период с 13 по 23 июля в Копенгагене проходит турнир по CS:GO - BLAST Premier: Fall Groups 2023. Команды борются за призовой фонд в размере 177 500 долларов.

Вчера, 18 июля, команда украинского киберспортивного клуба Natus Vincere провела свой третий поединок на турнире. "Рожденные побеждать" уверенно обыграли коллектив BIG.

Встреча проходила в формате Best of 3 и закончилась со счетом 2:0 в пользу NaVi (16-11 на Ancient и 16-14 на Mirage).

Следующий матч команда Александра "s1mple" Костылева проведет против Heroic.

Запись поединка между NaVi и BIG