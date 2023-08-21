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Monte потеряли одну позицию, а NaVi остались на том же месте в новом рейтинге HLTV
Также сменился лидер рейтинга
HLTV.org
Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
В ТОП-15 попали по-прежнему два украинских клуба. Monte опустились на одну строчку – сейчас коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева занимает в рейтинге 14-е место.
В свою очередь другая украинская команда – Natus Vincere, осталась на 9-й позиции в списке.
Новым лидером ТОПа стал коллектив Vitality.
Обновленный рейтинг HLTV:
1 (были на 2-м месте). Vitality – 957 очков;
2(1). Heroic – 835;
3(4). ENCE – 744;
4(3). G2 – 733;
5. Faze – 393;
6. Astralis – 324;
7(8). GamerLegion – 257;
8(7). Cloud9 – 256;
9. NAVI – 231;
10. Mouz – 195;
14 (13). Monte – 132.
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