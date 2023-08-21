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Monte потеряли одну позицию, а NaVi остались на том же месте в новом рейтинге HLTV

CS:GO
(1 голосов)

Также сменился лидер рейтинга

Monte потеряли одну позицию, а NaVi остались на том же месте в новом рейтинге HLTV

HLTV.org

Новина українською

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

В ТОП-15 попали по-прежнему два украинских клуба. Monte опустились на одну строчку – сейчас коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева занимает в рейтинге 14-е место.

В свою очередь другая украинская команда – Natus Vincere, осталась на 9-й позиции в списке.

Новым лидером ТОПа стал коллектив Vitality.

Обновленный рейтинг HLTV:

1 (были на 2-м месте). Vitality – 957 очков;

2(1). Heroic – 835;

3(4). ENCE – 744;

4(3). G2 – 733;

5. Faze – 393;

6. Astralis – 324;

7(8). GamerLegion – 257;

8(7). Cloud9 – 256;

9. NAVI – 231;

10. Mouz – 195;

14 (13). Monte – 132.

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В статье: Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV

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