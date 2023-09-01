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Valve начала глобальный процесс приглашений к ограниченному тестированию CS2

CS:GO
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Грядет новая эпоха в самом популярном шутере

Valve начала глобальный процесс приглашений к ограниченному тестированию CS2

counter-strike.net

Новина українською

В скором времени в мире Counter-Strike начнется новая эра. На смену CS:GO придет технологическая последовательница серии - CS2.

Американская компания Valve сообщила, что начинает глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2.

"Сегодня мы обновляем ограниченный тест CS2 новой картой (Inferno!) и добавляем полностью новый рейтинг CS.

Ваш рейтинг CS является видимым показателем вашей производительности в Counter-Strike и будет определять ваше место в глобальных и региональных таблицах лидеров. Чтобы получить свой рейтинг CS, играйте в матче в обновленном режиме Premier (наш соревновательный режим Active Duty Pick-Ban) самостоятельно или с друзьями.

Кроме того, сегодня мы начинаем процесс приглашения как можно большего количества игроков в ограниченный тест. Чтобы получить право на приглашение к ограниченному тесту CS2, игроки должны иметь статус CS:GO Prime, активное звание в матмейкинге (прим. - в поиске матчей) и находиться в одном из регионов, где доступно ограниченное тестирование", - говорится в официальном заявлении на ресурсе counter-strike.net

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Источник:
counter-strike.net

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