CS2 будет иметь меньшее количество раундов в матче

Сегодня американская компания Valve объявила о начале глобального процесса приглашений к ограниченному тестированию CS2.

Вместе с тем стало известно о некоторых изменениях в структуре матчмейкинга. В частности, Valve сообщила, что общее количество раундов в поединке в СS2 уменьшится с 30 до 24.

То есть теперь для победы нужно будет "взять" 13 раундов.

В свою очередь, когда в матче будет зафиксирована ничья, то на команды будут ожидать овертаймы из 6 раундов. В таком случае, для победы во встрече нужно будет победить в 4-х дополнительных раундах.