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CS2 будет иметь меньшее количество раундов в матче
Будет ли иметь успех данная инновация?
counter-strike.net
Сегодня американская компания Valve объявила о начале глобального процесса приглашений к ограниченному тестированию CS2.
Вместе с тем стало известно о некоторых изменениях в структуре матчмейкинга. В частности, Valve сообщила, что общее количество раундов в поединке в СS2 уменьшится с 30 до 24.
То есть теперь для победы нужно будет "взять" 13 раундов.
В свою очередь, когда в матче будет зафиксирована ничья, то на команды будут ожидать овертаймы из 6 раундов. В таком случае, для победы во встрече нужно будет победить в 4-х дополнительных раундах.
"За последнее десятилетие мы обновили экономику и баланс оружия, чтобы сократить отрыв и уменьшить количество бесспорных раундов в матче CS.
Благодаря этим изменениям увлекательные соревновательные матчи можно проводить по меньшему количеству раундов. А более короткие матчи означают, что игроки могут играть больше и чаще. Поэтому с CS2 мы переходим к максимуму из 24 раундов в основное время (с 6 раундами овертайма в случае ничьей) для Premier, Competitive и Majors турниров.
Мы ожидаем, что структура и ход поединков будут развиваться по мере адаптации коммьюнити. И мы с нетерпением ждем, к чему это приведет", - говорится в заявлении counter-strike.net.
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