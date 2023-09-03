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Украинский игрок S1mple откалибровался в СS2

CS:GO
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Как всегда мощные показатели от украинца

Украинский игрок S1mple откалибровался в СS2

Новина українською

1-го сентября компания Valve сообщила, что начинает глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2. .

Украинский снайпер команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев уже успел пройти калибровку. Он сделал это на своей трансляции на платформе Twitch.

По итогам 10 игр украинец получил 19565 единиц рейтинга.

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Напомним, Valve в CS2 ввела новую рейтинговую систему: старые звания из CS:GO остались, однако теперь появился рейтинг для каждой игровой карты (т.е. Inferno, Mirage и тд) отдельно.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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