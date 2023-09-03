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Украинский игрок S1mple откалибровался в СS2
Как всегда мощные показатели от украинца
1-го сентября компания Valve сообщила, что начинает глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2. .
Украинский снайпер команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев уже успел пройти калибровку. Он сделал это на своей трансляции на платформе Twitch.
По итогам 10 игр украинец получил 19565 единиц рейтинга.
Напомним, Valve в CS2 ввела новую рейтинговую систему: старые звания из CS:GO остались, однако теперь появился рейтинг для каждой игровой карты (т.е. Inferno, Mirage и тд) отдельно.
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