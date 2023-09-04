S1mple о CS2: Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, задержки

1-го сентября компания Valve начала глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2.

Украинский снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев уже успел пройти калибровку в новой рейтинговой системе и поделился впечатлениями от новой части серии Counter-Strike.