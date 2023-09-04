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S1mple о CS2: Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, задержки
Снайпер NaVi пока не в восторге от новой Counter-Strike
1-го сентября компания Valve начала глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2.
Украинский снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев уже успел пройти калибровку в новой рейтинговой системе и поделился впечатлениями от новой части серии Counter-Strike.
"Valve, если вы хотите сделать эту игру, гранаты, раскидку замечательной, то вам нужно вернуть jumpthrow. Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, пиз**ц, здесь задержки", – рассказал Александр.
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