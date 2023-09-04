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S1mple о CS2: Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, задержки

CS:GO
(1 голосов)

Снайпер NaVi пока не в восторге от новой Counter-Strike

S1mple о CS2: Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, задержки

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1-го сентября компания Valve начала глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2.

Украинский снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев уже успел пройти калибровку в новой рейтинговой системе и поделился впечатлениями от новой части серии Counter-Strike.

"Valve, если вы хотите сделать эту игру, гранаты, раскидку замечательной, то вам нужно вернуть jumpthrow. Пока не очень нравится. Здесь движения, лаги какие-то, пиз**ц, здесь задержки", – рассказал Александр.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
bo3.gg

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