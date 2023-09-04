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Капитан Monte: Я уже люблю CS2 в ее текущем состоянии, и в будущем она станет только лучше
Виктор уже не хочет тренироваться в CS:GO
Twitter BLAST.tv
1 сентября компания Valve начала глобальный процесс отправки приглашений игрокам для участия в ограниченном тестировании CS2.
Капитан украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев высказался об обновлении Counter-Strike, а также переходе на систему MR12 (прим. - матчи из 24 раундов, а не из 30).
"Я уже люблю CS2 в ее текущем состоянии, и в будущем она станет только лучшей. Однако огорчает, что нам все еще приходится тренироваться в CS:GO."
И неизвестно, сколько это продлится, а времени на обе игры не хватает... Но когда придет время, я выложусь на все сто", - рассказал украинский киберспортсмен.
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