CS:GO
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Monte и NaVi сохранили свои позиции в новом рейтинге HLTV
Лидер рейтинга тоже не изменился
HLTV.org
Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
Украинские команды Monte и Natus Vincere сохранили свои позиции в ТОП-15 списке. В частности,
Первый номер ТОПа также не изменился – коллектив Vitality лидирует в списке.
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