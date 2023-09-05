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Monte и NaVi сохранили свои позиции в новом рейтинге HLTV

CS:GO
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Лидер рейтинга тоже не изменился

Monte и NaVi сохранили свои позиции в новом рейтинге HLTV

HLTV.org

Новина українською

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere сохранили свои позиции в ТОП-15 списке. В частности, как и месяц назад, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) расположился на 14-й позиции рейтинга. В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) осталась на 9-м месте.

Первый номер ТОПа также не изменился – коллектив Vitality лидирует в списке.

Monte и NaVi сохранили свои позиции в новом рейтинге HLTV - изображение 1
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В статье: Natus Vincere Monte
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