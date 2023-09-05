Monte и NaVi сохранили свои позиции в новом рейтинге HLTV

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere сохранили свои позиции в ТОП-15 списке. В частности, как и месяц назад , коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) расположился на 14-й позиции рейтинга. В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) осталась на 9-м месте.

Первый номер ТОПа также не изменился – коллектив Vitality лидирует в списке.