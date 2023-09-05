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Valve объявила участников на новый турнир по CS:GO

CS:GO
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Все еще турнир не по CS2

Valve объявила участников на новый турнир по CS:GO

Новина українською

В период с 8-го по 12-е ноября пройдет очередной LAN-турнир (Asia Championships 2023) по дисциплине CS:GO. Соревнования пройдут в Шанхае (Китай). Команды разыграют призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

За титул чемпиона будут сражаться 8 команд. Прямые инвайты получили следующие коллективы: Astralis, ENCE, FaZe Clan, G2 Esports, MOUZ, Team Liquid.

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В свою очередь, команды Lynn Vision Gaming и 5yclone завоевали себе слоты по результатам регионального отбора.

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