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S1mple: Не нравится, что в CS2 на радаре видно, слышат тебя или нет
Александр продолжает делиться впечатлениями от новой части Counter-Strike
PGL
В начале сентября Valve запустила глобальное тестирование новой CS2.
Снайпер коллектива Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев уже успел пройти калибровку в новой части Counter-Strike. Украинский киберспортсмен в этот раз поделился впечатлениями от новой механики "звука" в СS2.
"Мне не нравится то, что теперь на радаре видно, слышат тебя или нет. Этого не должно быть на радаре, я уже говорил, потому что теперь будет совсем по-другому.
Это было преимуществом CS — разные гарнитуры, разная громкость, разные звуки. Даже на сцене ты слышал разные звуки. К примеру, когда фанаты кричат во время пенальти в футболе, ты можешь промахнуться.
Так же было и в CS. А теперь ты видишь, что он слышит по этому кругу. Это просто трэш", - рассказал Александр.
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