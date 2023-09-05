S1mple: Не нравится, что в CS2 на радаре видно, слышат тебя или нет

В начале сентября Valve запустила глобальное тестирование новой CS2.

Снайпер коллектива Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев уже успел пройти калибровку в новой части Counter-Strike. Украинский киберспортсмен в этот раз поделился впечатлениями от новой механики "звука" в СS2.

"Мне не нравится то, что теперь на радаре видно, слышат тебя или нет. Этого не должно быть на радаре, я уже говорил, потому что теперь будет совсем по-другому.

Это было преимуществом CS — разные гарнитуры, разная громкость, разные звуки. Даже на сцене ты слышал разные звуки. К примеру, когда фанаты кричат во время пенальти в футболе, ты можешь промахнуться.