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S1mple: Не нравится, что в CS2 на радаре видно, слышат тебя или нет

CS:GO
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Александр продолжает делиться впечатлениями от новой части Counter-Strike

S1mple: Не нравится, что в CS2 на радаре видно, слышат тебя или нет

PGL

Новина українською

В начале сентября Valve запустила глобальное тестирование новой CS2.

Снайпер коллектива Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев уже успел пройти калибровку в новой части Counter-Strike. Украинский киберспортсмен в этот раз поделился впечатлениями от новой механики "звука" в СS2.

"Мне не нравится то, что теперь на радаре видно, слышат тебя или нет. Этого не должно быть на радаре, я уже говорил, потому что теперь будет совсем по-другому.

Это было преимуществом CS — разные гарнитуры, разная громкость, разные звуки. Даже на сцене ты слышал разные звуки. К примеру, когда фанаты кричат во время пенальти в футболе, ты можешь промахнуться.

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Так же было и в CS. А теперь ты видишь, что он слышит по этому кругу. Это просто трэш", - рассказал Александр.

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В статье: Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Twich s1mple

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