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Игрок Monte: Мне нравится CS2, но нам нужно играть в CS:GO

CS:GO
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Киберспортсменам нужно разрываться на два разных Counter-Strike

Игрок Monte: Мне нравится CS2, но нам нужно играть в CS:GO

HTLV

Новина українською

Киберспортсмены и обычные игроки продолжают тестировать новую CS2.

Так вот игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился впечатлениями от новой части Counter-Strike.

"Мне хочется (прим. – играть в CS2), но нам нужно играть в CS:GO. Если будем играть в обе игры, то это плохо повлияет на нас.

В общем, нам нравится, я знаю несколько наших игроков, которым она очень и очень нравится. Я сыграл один ММ (прим. – рейтинговый матч) и меня забанили на 8 дней”, – рассказал украинец.

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В статье: Monte
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Источник:
HTLV

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