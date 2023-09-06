CS:GO - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Monte: Мне нравится CS2, но нам нужно играть в CS:GO
Киберспортсменам нужно разрываться на два разных Counter-Strike
HTLV
Киберспортсмены и обычные игроки продолжают тестировать новую CS2.
Так вот игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился впечатлениями от новой части Counter-Strike.
"Мне хочется (прим. – играть в CS2), но нам нужно играть в CS:GO. Если будем играть в обе игры, то это плохо повлияет на нас.
В общем, нам нравится, я знаю несколько наших игроков, которым она очень и очень нравится. Я сыграл один ММ (прим. – рейтинговый матч) и меня забанили на 8 дней”, – рассказал украинец.
Популярное сейчас
- Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч
- Галатасарай заплатит Шахтеру за Тете "небольшую сумму"
- Эрдоган: Перспектив для достижения мира в Украине нет
- Valve объявила участников на новый турнир по CS:GO
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО