Игрок Monte: Мне нравится CS2, но нам нужно играть в CS:GO

Киберспортсмены и обычные игроки продолжают тестировать новую CS2.

Так вот игрок украинской команды Monte Владимир "Woro2k" Велетнюк поделился впечатлениями от новой части Counter-Strike.

"Мне хочется (прим. – играть в CS2), но нам нужно играть в CS:GO. Если будем играть в обе игры, то это плохо повлияет на нас.

В общем, нам нравится, я знаю несколько наших игроков, которым она очень и очень нравится. Я сыграл один ММ (прим. – рейтинговый матч) и меня забанили на 8 дней”, – рассказал украинец.