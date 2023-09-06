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Monte проиграли свой первый матч в рамках ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
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Украинская команда одержала одну победу в рамках Bo3

Monte проиграли свой первый матч в рамках ESL Pro League Season 18

HLTV

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В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Украинская команда Monte провела свой первый матч. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева проиграл клубу BIG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу Monte (13:16 на Vertigo, 16:14 на Anubis и 5:16 на Ancient).

В следующем матче Monte сыграет против Rooster 7-го сентября.

Запись поединка между Monte и BIG

Map 1 - Vertigo

Map 2 - Anubis

Map 3 - Ancient

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В статье: киберспорт Monte
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