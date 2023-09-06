Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Monte проиграли свой первый матч в рамках ESL Pro League Season 18
Украинская команда одержала одну победу в рамках Bo3
HLTV
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Украинская команда Monte провела свой первый матч. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева проиграл клубу BIG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу Monte (13:16 на Vertigo, 16:14 на Anubis и 5:16 на Ancient).
В следующем матче Monte сыграет против Rooster 7-го сентября.
Запись поединка между Monte и BIG
Map 1 - Vertigo
Map 2 - Anubis
Map 3 - Ancient
Популярное сейчас
- В Динамо раскрыли детали касательно ухода Гармаша
- Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО
- Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал
- Капитан Monte: Я уже люблю CS2 в ее текущем состоянии, и в будущем она станет только лучше
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО