Monte проиграли свой первый матч в рамках ESL Pro League Season 18

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Украинская команда Monte провела свой первый матч. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева проиграл клубу BIG. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 не в пользу Monte (13:16 на Vertigo, 16:14 на Anubis и 5:16 на Ancient).

В следующем матче Monte сыграет против Rooster 7-го сентября.

Запись поединка между Monte и BIG

Map 1 - Vertigo

Map 2 - Anubis

Map 3 - Ancient