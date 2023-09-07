Monte одержали первую победу на ESL Pro League Season 18

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Сегодня в рамках 2-го тура украинская команда Monte одержала первую победу на турнире. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева обыграл Rooster. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды (8:16 на Nuke, 16:10 на Anubis и 16:10 на Mirage).

Напомним, вчера Monte потерпели поражение от BIG.

Запись поединка между Monte и Rooster

Map 1 - Nuke

Map 2 - Anubis

Map 3 - Mirage