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Monte одержали первую победу на ESL Pro League Season 18
Украинская команда обыграла Rooster
HLTV.org
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Сегодня в рамках 2-го тура украинская команда Monte одержала первую победу на турнире. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева обыграл Rooster. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился со счетом 2:1 в пользу украинской команды (8:16 на Nuke, 16:10 на Anubis и 16:10 на Mirage).
Напомним, вчера Monte потерпели поражение от BIG.
Запись поединка между Monte и Rooster
Map 1 - Nuke
Map 2 - Anubis
Map 3 - Mirage
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