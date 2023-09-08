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Капитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться

Counter-Strike
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Виктор о текущей форме команды

Капитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться

Twitter BLAST.tv

Новина українською

В период с 30 августа по 1 октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18.

Участие в соревновании принимает украинская команда Monte. Наши ребята стартовали на турнире с поражения от коллектива BIG. Но после этого Monte реабилитировались и в достаточно напряженном поединке обыграли Rooster.

Капитан Monte Виктор "somedieyoung" Оруджев прокомментировал победу на Rooster.

"Не горите пацаны. Это КС, выигрывает всегда тот, кто больше заслуживает. Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться. Все стараются и работают изо всех сил. Лучше сходите напишите слова поддержки пацанам в социальных сетях!", - написал в своем телеграмме Виктор.

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В статье: киберспорт Monte
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Источник:
sdwhy

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