Капитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться

В период с 30 августа по 1 октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18.

Участие в соревновании принимает украинская команда Monte. Наши ребята стартовали на турнире с поражения от коллектива BIG. Но после этого Monte реабилитировались и в достаточно напряженном поединке обыграли Rooster.

Капитан Monte Виктор "somedieyoung" Оруджев прокомментировал победу на Rooster.