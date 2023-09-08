Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться
Виктор о текущей форме команды
Twitter BLAST.tv
В период с 30 августа по 1 октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18.
Участие в соревновании принимает украинская команда Monte. Наши ребята стартовали на турнире с
Капитан Monte Виктор "somedieyoung" Оруджев прокомментировал победу на Rooster.
"Не горите пацаны. Это КС, выигрывает всегда тот, кто больше заслуживает. Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться. Все стараются и работают изо всех сил. Лучше сходите напишите слова поддержки пацанам в социальных сетях!", - написал в своем телеграмме Виктор.
Популярное сейчас
- Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
- Аргентина начала защиту титула чемпиона мира. Месси забил со штрафного. ВИДЕО
- На разных уровнях. Нидерланды - Греция 3:0. Видео голов и обзор матча
- Зинченко: Создание собственной киберспортивной команды - это возможность освещать то, что происходит в Украине
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО