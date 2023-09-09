  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte проиграли MIBR в рамках ESL Pro League Season 18
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte проиграли MIBR в рамках ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
Обновлено
(1 голосов)

Украинская команда потерпела второе поражение на турнире

Monte проиграли MIBR в рамках ESL Pro League Season 18

HLTV

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Читайте такжеКапитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться

Украинская команда Monte провела свой третий матч на турнире. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева потерпел поражение во встрече против MIBR. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился не в пользу Monte – со счетом 1:2 (16:6 на Vertigo, 12:16 на Anubis и 11:16 на Mirage).

Запись поединка между Monte и MIBR

Map 1 - Vertigo

Map 2 - Anubis

Mapr 3 - Mirage

По теме
yellow-arrow
Капитан Monte: Сейчас мы в гов**, и это очевидно. Ищем пути как из него выбраться
yellow-arrow
Зинченко: Создание собственной киберспортивной команды - это возможность освещать то, что происходит в Украине
yellow-arrow
Monte одержали первую победу на ESL Pro League Season 18
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: киберспорт Monte
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде