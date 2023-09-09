Monte проиграли MIBR в рамках ESL Pro League Season 18

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Украинская команда Monte провела свой третий матч на турнире. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева потерпел поражение во встрече против MIBR. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился не в пользу Monte – со счетом 1:2 (16:6 на Vertigo, 12:16 на Anubis и 11:16 на Mirage).

Запись поединка между Monte и MIBR

Map 1 - Vertigo

Map 2 - Anubis

Mapr 3 - Mirage