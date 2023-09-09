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Monte проиграли MIBR в рамках ESL Pro League Season 18
Украинская команда потерпела второе поражение на турнире
HLTV
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Украинская команда Monte провела свой третий матч на турнире. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева потерпел поражение во встрече против MIBR. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился не в пользу Monte – со счетом 1:2 (16:6 на Vertigo, 12:16 на Anubis и 11:16 на Mirage).
Запись поединка между Monte и MIBR
Map 1 - Vertigo
Map 2 - Anubis
Mapr 3 - Mirage
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