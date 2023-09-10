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Monte выбили Heroic из ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
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Наши ребята спасаются от вылета

Monte выбили Heroic из ESL Pro League Season 18

Screenshot from Maincast broadcast

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

В рамках матча группы B украинская команда Monte довольно сенсационно победила Heroic. Коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева одержал победу со счетом 2:1 (Mirage – 16:10, Overpass – 20:22, Ancient – 16:10).

Таким образом, Heroic завершили свои выступления на турнире и заняли 21-28 место.

В свою очередь Monte сыграют в следующем раунде против победителя пары Mibr – Evil Geniuses

Запись поединка между Monte и Heroic

Map 1 - Mirage

Map 2 - Overpass

Map 3 - Ancient

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В статье: киберспорт Monte
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