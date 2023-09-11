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Monte поднялись на 11-е место в рейтинге HLTV, NaVi сохранили 9-ю позицию
Monte получили буст в рейтинге за успехи на ESL Pro League Season 18
ESL Gaming
Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.
Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-15 списка. В частности, коллектив коллектива Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) поднялся сразу на 3 позиции в рейтинге. В свою очередь, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) сохранила за собой 9-е место.
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Лидер ТОПа также остался неизменным – первое место у конмады Vitality.
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Источник:HTLV
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