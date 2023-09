Матчи Monte против MIBR вошли в ТОП-3 самых популярных в группе B на ESL Pro League Season 18

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

По результатам группового этапа, украинская команда Monte пробилась в плей-офф. В рамках группы B коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева дважды сыграл против MIBR. В первом поединке наши ребята проиграли, во втором реабилитировались и пробились в следующий раунд турнира .

Эти оба матча вошли в тройку самых популярных среди всех матчей группы B на ESL Pro League Season 18.

???? Group B of #ESLProLeague 18 peaks at 206K viewers!



???? Most Popular Matches:



1️⃣ @EGCSGO vs @MIBR

2️⃣ @Monte_Esports vs @MIBR

3️⃣ @Monte_Esports vs @MIBR



???? Group A Recap:https://t.co/sXQvhMDu5v@ESLCS #CounterStrike pic.twitter.com/XgFuURLPdF