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Матчи Monte против MIBR вошли в ТОП-3 самых популярных в группе B на ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
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Украинская команда популярна не только среди нашей аудитории

Матчи Monte против MIBR вошли в ТОП-3 самых популярных в группе B на ESL Pro League Season 18

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Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

По результатам группового этапа, украинская команда Monte пробилась в плей-офф. В рамках группы B коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева дважды сыграл против MIBR. В первом поединке наши ребята проиграли, во втором реабилитировались и пробились в следующий раунд турнира.

Эти оба матча вошли в тройку самых популярных среди всех матчей группы B на ESL Pro League Season 18.

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В статье: киберспорт Monte
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