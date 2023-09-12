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Матчи Monte против MIBR вошли в ТОП-3 самых популярных в группе B на ESL Pro League Season 18
Украинская команда популярна не только среди нашей аудитории
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В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
По результатам группового этапа, украинская команда Monte пробилась в плей-офф. В рамках группы B коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева дважды сыграл против MIBR. В первом поединке наши ребята проиграли, во втором реабилитировались и
Эти оба матча вошли в тройку самых популярных среди всех матчей группы B на ESL Pro League Season 18.
???? Group B of #ESLProLeague 18 peaks at 206K viewers!— Esports Charts ???????? (@EsportsCharts) September 11, 2023
???? Most Popular Matches:
1️⃣ @EGCSGO vs @MIBR
2️⃣ @Monte_Esports vs @MIBR
3️⃣ @Monte_Esports vs @MIBR
???? Group A Recap:https://t.co/sXQvhMDu5v@ESLCS #CounterStrike pic.twitter.com/XgFuURLPdF
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