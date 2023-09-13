s1mple: Иногда я немного злюсь, когда мы проигрываем "дурацкие" раунды

Снайпер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями насчет своих эмоций во время неудачных раундов.

"Иногда я немного злюсь, когда мы проигрываем "дурацкие" раунды. Мне нужно контролировать себя. Но, поверьте мне, я научился контролировать себя за 10 лет. Тогда была другая ситуация.

Я много играю в CS, я знаю, что это значит, когда ты убиваешь двух человек на эко, и если ты выигрываешь следующий раунд, то у них проблемы с экономикой. Некоторые игроки не понимают этих вещей, в каждой команде, в Vitality, в ENCE, некоторые игроки совершают эти глупые ошибки. Если мы играем хорошо, мы можем играть еще лучше без этих ошибок", - рассказал Александр.