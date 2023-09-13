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s1mple: Иногда я немного злюсь, когда мы проигрываем "дурацкие" раунды
Александр работает над контролем эмоций во время матчей
Photo by Michal Konkol via BLAST
Снайпер украинской команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями насчет своих эмоций во время неудачных раундов.
"Иногда я немного злюсь, когда мы проигрываем "дурацкие" раунды. Мне нужно контролировать себя. Но, поверьте мне, я научился контролировать себя за 10 лет. Тогда была другая ситуация.
Я много играю в CS, я знаю, что это значит, когда ты убиваешь двух человек на эко, и если ты выигрываешь следующий раунд, то у них проблемы с экономикой. Некоторые игроки не понимают этих вещей, в каждой команде, в Vitality, в ENCE, некоторые игроки совершают эти глупые ошибки. Если мы играем хорошо, мы можем играть еще лучше без этих ошибок", - рассказал Александр.
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