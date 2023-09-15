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NaVi сыграют против FaZe за выход в 1/4 ESL Pro League Season 18

Counter-Strike
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За победу в группе C

NaVi сыграют против FaZe за выход в 1/4 ESL Pro League Season 18

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською

В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.

Вчера украинская команда Natus Vincere уверенно победила Apeks (2:0) и обеспечила выход в плей-офф. В свою очередь коллектив FaZe обыграл Fnatic (2:1) и вышел в плей-офф.

Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) сыграет против FaZe за победу в группе C. Победитель получит право сыграть сразу в четвертьфинале плей-офф.

Поединок между NaVi и FaZe пройдет 17 сентября. Начало в 17.00.

Напомним, ранее команда другого украинского клуба Monte уже пробилась в плей-офф ESL Pro League Season 18.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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