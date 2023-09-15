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NaVi сыграют против FaZe за выход в 1/4 ESL Pro League Season 18
За победу в группе C
Photo by Michal Konkol via BLAST
В период с 30-го августа по 1-е октября в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере 850 000 долларов и 3 слота на IEM Katowice 2024 и BLAST World Final 2023.
Вчера украинская команда Natus Vincere уверенно победила Apeks (2:0) и обеспечила
Таким образом, коллектив Александра "s1mple" Костылева (NaVi) сыграет против FaZe за победу в группе C. Победитель получит право сыграть сразу в четвертьфинале плей-офф.
Поединок между NaVi и FaZe пройдет 17 сентября. Начало в 17.00.
Напомним, ранее команда другого украинского клуба Monte уже
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