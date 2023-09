Mirage - самая популярная карта в премьер-режиме CS2

Игроки продолжают тестировать новую Counter-Strike 2.

Портал csgostats опубликовал статистику самых популярных карт в премьер-режиме в период с 1-го по 7-е сентября. То есть в первую неделю глобального тестирования CS2.

Лидерство в этом ТОПе довольно неожиданно заняла карта Mirage.

Рейтинг карт по популярности в Counter-Strike 2:

27% of CS2 Premier Games are Mirage in our first look at play rates, which maps are you banning first? pic.twitter.com/eiIZwrbzIn