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Mirage - самая популярная карта в премьер-режиме CS2

Counter-Strike
(1 голосов)

27,12% среди всех других карт

Mirage - самая популярная карта в премьер-режиме CS2

Новина українською

Игроки продолжают тестировать новую Counter-Strike 2.

Портал csgostats опубликовал статистику самых популярных карт в премьер-режиме в период с 1-го по 7-е сентября. То есть в первую неделю глобального тестирования CS2.

Лидерство в этом ТОПе довольно неожиданно заняла карта Mirage.

Рейтинг карт по популярности в Counter-Strike 2:

  1. Mirage - 27,12%
  2. Inferno - 21,44%
  3. Overpass - 15,50%
  4. Nuke - 12,86%
  5. Vertigo - 10,73%
  6. Древний - 8,27%
  7. Анубис - 4,07%

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В статье: киберспорт
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