Mirage - самая популярная карта в премьер-режиме CS2

Игроки продолжают тестировать новую Counter-Strike 2.

Портал csgostats опубликовал статистику самых популярных карт в премьер-режиме в период с 1-го по 7-е сентября. То есть в первую неделю глобального тестирования CS2.

Лидерство в этом ТОПе довольно неожиданно заняла карта Mirage.

Рейтинг карт по популярности в Counter-Strike 2:

Mirage - 27,12% Inferno - 21,44% Overpass - 15,50% Nuke - 12,86% Vertigo - 10,73% Древний - 8,27% Анубис - 4,07%