Counter-Strike
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Mirage - самая популярная карта в премьер-режиме CS2
27,12% среди всех других карт
Игроки продолжают тестировать новую Counter-Strike 2.
Портал csgostats опубликовал статистику самых популярных карт в премьер-режиме в период с 1-го по 7-е сентября. То есть в первую неделю глобального тестирования CS2.
Лидерство в этом ТОПе довольно неожиданно заняла карта Mirage.
Рейтинг карт по популярности в Counter-Strike 2:
- Mirage - 27,12%
- Inferno - 21,44%
- Overpass - 15,50%
- Nuke - 12,86%
- Vertigo - 10,73%
- Древний - 8,27%
- Анубис - 4,07%
27% of CS2 Premier Games are Mirage in our first look at play rates, which maps are you banning first? pic.twitter.com/eiIZwrbzIn— CS2 Stats (@csgostatsgg) September 15, 2023
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