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Игрок NaVi b1t отыграл свою лучшую карту на взрослом уровне
Лучший рейтинг Валерий показал только на одной карте в составе NaVi Junior
Фото з відкритих джерел
Сейчас в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18.
Вчера, команда украинского клуба Natus Vincere
Первой картой в той встрече была Anubis, NaVi на ней переиграли соперника со счетом 16:4. А для украинского игрока Валерия "b1t" Ваховского эта карта стала второй лучшей в его киберспортивной карьере. 20-летний игрок показал рейтинг 2,14 (26 убийств, 7 смертей, средний урон за раунд - 124,5).
Лучший результат Ваховский показал лишь на одной карте в своей карьере. Это было еще в NaVi Junior (молодежный состав Natus Vincere). Тогда в поединке против Skin Ogres "b1t" набил показатель 2,33.
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