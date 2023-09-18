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Игрок NaVi b1t отыграл свою лучшую карту на взрослом уровне

Counter-Strike
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Лучший рейтинг Валерий показал только на одной карте в составе NaVi Junior

Игрок NaVi b1t отыграл свою лучшую карту на взрослом уровне

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Сейчас в Мальте проходит турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 18.

Вчера, команда украинского клуба Natus Vincere уверенно переиграла FaZe и стала чемпионом группы C. Благодаря этому, "рожденные победить" начнут стадию плей-офф сразу с четвертьфинала.

Первой картой в той встрече была Anubis, NaVi на ней переиграли соперника со счетом 16:4. А для украинского игрока Валерия "b1t" Ваховского эта карта стала второй лучшей в его киберспортивной карьере. 20-летний игрок показал рейтинг 2,14 (26 убийств, 7 смертей, средний урон за раунд - 124,5).

Лучший результат Ваховский показал лишь на одной карте в своей карьере. Это было еще в NaVi Junior (молодежный состав Natus Vincere). Тогда в поединке против Skin Ogres "b1t" набил показатель 2,33.

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В статье: киберспорт Natus Vincere
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