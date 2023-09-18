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Monte открывают собственную киберспортивную академию
Скоро будет анонс нового состава
MONTE GANG
Украинская киберспортивная организация Monte объявила о запуске собственной академии.
"Мы долго шли к этому и считаем, что именно сейчас подходящий момент, чтобы сделать шаг вперед и открыть собственную академию.
Читайте такжеMonte пробились в плей-офф ESL Pro League Season 18
Анонс состава будет совсем скоро, поэтому не стоит отправлять ваши профили на Faceit! Нам нужен ваш креатив!", - говорится в сообщении клуба.
Также Monte заявили, что подарят джерси команды тому, кто придумает название для молодежной команды.
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Источник:MONTE GANG
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