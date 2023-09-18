Monte открывают собственную киберспортивную академию

Украинская киберспортивная организация Monte объявила о запуске собственной академии.

"Мы долго шли к этому и считаем, что именно сейчас подходящий момент, чтобы сделать шаг вперед и открыть собственную академию.

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Анонс состава будет совсем скоро, поэтому не стоит отправлять ваши профили на Faceit! Нам нужен ваш креатив!", - говорится в сообщении клуба.

Также Monte заявили, что подарят джерси команды тому, кто придумает название для молодежной команды.