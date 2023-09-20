NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV, Monte упали на 12-ю позицию

Аналитический киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине CS:GO.

Украинские команды Monte и Natus Vincere, как и раньше, попали в ТОП-15 списка. В частности, команда Александра "s1mple" Костылева (NaVi) поднялась с 9-го на 8-е место. В свою очередь коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) опустился в рейтинге на одну позицию - с 11-й на 12-ю.

Лидер ТОПа также остался неизменным - первое место у команды Vitality.