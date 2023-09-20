Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
S1mple вошел в символическую сборную всех времен от BLAST
Александр занял позицию снайпера
Photo by Stephanie Lindgren via BLAST
Турнирный организатор BLAST опубликовал свою символическую сборную среди игроков профессиональной сцены CS:GO.
Одну из позиций в сборной занял украинский киберспортсмен команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев. Игрок NaVi занял позицию снайпера.
Символическая сборная по версии BLAST по позициям:
- Капитан: Лукас "gla1ve" Россандер
- Снайпер: Александр "s1mple" Костылев
- Саппорт: Андреас "Xyp9x" Хойслет
- Люркер: Марсело "coldzera" Давид
- Энтри: Никола "NiKo" Ковач
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Брага – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023
- Генрих Мхитарян отреагировал на конфликт Армении и Азербайджана
- Не стало Сергея Башкирова - в прошлом выдающегося игрока Днепра
- NaVi поднялись на 8-е место в рейтинге HLTV, Monte упали на 12-ю позицию
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн