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S1mple вошел в символическую сборную всех времен от BLAST

Counter-Strike
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Александр занял позицию снайпера

S1mple вошел в символическую сборную всех времен от BLAST

Photo by Stephanie Lindgren via BLAST

Новина українською

Турнирный организатор BLAST опубликовал свою символическую сборную среди игроков профессиональной сцены CS:GO.

Одну из позиций в сборной занял украинский киберспортсмен команды Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев. Игрок NaVi занял позицию снайпера.

Читайте такжеNaVi победили в группе C и начнут плей-офф со стадии 1/4 на ESL Pro League Season 18

Символическая сборная по версии BLAST по позициям:

  • Капитан: Лукас "gla1ve" Россандер
  • Снайпер: Александр "s1mple" Костылев
  • Саппорт: Андреас "Xyp9x" Хойслет
  • Люркер: Марсело "coldzera" Давид
  • Энтри: Никола "NiKo" Ковач
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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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