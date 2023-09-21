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S1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости
Конечно, Александр сказал это в своем более радикальном стиле.
Photo by Michał Konkol via BLAST
Снайпер команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился деталями тренировочного процесса и рассказал о взаимодействии с новыми партнерами.
"Они пришли из других команд, и в их командах никто не говорил "Это б***ь х***я. Не делайте так. И я видел, что они были удивлены, когда я говорил: "Что за хрень?". Я знаю, что они могут играть лучше, и я им показывал примеры вещей, которые никогда нельзя делать.
Я всегда люблю говорить, что это не командная игра, потому что в командной игре ты видишь всю картину, когда ты в клатче, ты остаешься с тиммейтом, у вас есть связь, ты чувствуешь себя комфортно, и тебе нужно выжать из ситуации все.
Когда я вижу, что это произошло на практике, я знаю по опыту, что это обязательно произойдет в игре", - рассказал Александр.
Напомним, в начале лета ростер "рожденных побеждать" покинули российские киберспортсмены Денис "electroNic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий. Также состав NaVi покинул украинец Андрей "npl" Кухарский.
В свою очередь стан Natus Vincere пополнили Алекси "Aleksib" Виролайнен, Джустинас "jL" Лекавичус и Иван "iM" Михай
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