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S1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости

Counter-Strike
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Конечно, Александр сказал это в своем более радикальном стиле.

S1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости

Photo by Michał Konkol via BLAST

Новина українською

Снайпер команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился деталями тренировочного процесса и рассказал о взаимодействии с новыми партнерами.

"Они пришли из других команд, и в их командах никто не говорил "Это б***ь х***я. Не делайте так. И я видел, что они были удивлены, когда я говорил: "Что за хрень?". Я знаю, что они могут играть лучше, и я им показывал примеры вещей, которые никогда нельзя делать.

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Я всегда люблю говорить, что это не командная игра, потому что в командной игре ты видишь всю картину, когда ты в клатче, ты остаешься с тиммейтом, у вас есть связь, ты чувствуешь себя комфортно, и тебе нужно выжать из ситуации все.

Когда я вижу, что это произошло на практике, я знаю по опыту, что это обязательно произойдет в игре", - рассказал Александр.

Напомним, в начале лета ростер "рожденных побеждать" покинули российские киберспортсмены Денис "electroNic" Шарипов и Илья "Perfecto" Залуцкий. Также состав NaVi покинул украинец Андрей "npl" Кухарский.

В свою очередь стан Natus Vincere пополнили Алекси "Aleksib" Виролайнен, Джустинас "jL" Лекавичус и Иван "iM" Михай

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В статье: киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
bo3.gg

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