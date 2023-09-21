S1mple о новых партнерах по NaVi: В их бывших командах никто не говорил, что они делают глупости

Снайпер команды украинского клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился деталями тренировочного процесса и рассказал о взаимодействии с новыми партнерами.

"Они пришли из других команд, и в их командах никто не говорил "Это б***ь х***я. Не делайте так. И я видел, что они были удивлены, когда я говорил: "Что за хрень?". Я знаю, что они могут играть лучше, и я им показывал примеры вещей, которые никогда нельзя делать.

Я всегда люблю говорить, что это не командная игра, потому что в командной игре ты видишь всю картину, когда ты в клатче, ты остаешься с тиммейтом, у вас есть связь, ты чувствуешь себя комфортно, и тебе нужно выжать из ситуации все.

Когда я вижу, что это произошло на практике, я знаю по опыту, что это обязательно произойдет в игре", - рассказал Александр.